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Узнала рецепт закуски из свёклы в итальянском ресторане. Готовлю много — съедается сразу же

Некоторое время я провела в Италии. Там я работала в одном ресторане, которых целая сеть. Закуску называют «Свекла по-Милански» и выглядит она очень ярко, как и вся Италия, а также имеет прекрасный вкус, хотя и проста на первый взгляд.

В ресторане готовили ее в любой сезон, поскольку все гости заведения обожали даже те, которые говорили, что не любят свеклу. Самое интересное, что в рецепте нет каких-то необычных и дорогостоящих продуктов – все стандартное и простое. Главное – это не переборщить со специями, а так все легко и быстро.

  • Один кг свеклы;
  • 200 г красного лука;
  • 5 г гранулированного чеснока;
  • 3 г белого перца;
  • Половинка лимона;
  • Соль в зависимости от вкуса.

Сварите свеклу до состояния «аль денте». После того, как остынет, очистите от кожицы и порежьте на тонкие ломтики, толщина которых будет около 3-4 миллиметров. Переложите на плоскую тарелку.

Посолите, поперчите и посыпьте чесноком.

Возьмите силиконовую кисточку, обмакните в масло и смажьте ломтики свеклы. Можно это сделать и руками.

Лук нарежьте в виде тонкой соломки либо колец и выложите на свеклу, слегка прижимая пальцами к овощу.

Сбрызните соком лимона равномерно все овощи.

Поместите свеклу на полчаса в холодильную камеру, чтобы она пропиталась всеми ароматами.

Перед тем, как подать закуску, посыпьте ее рубленной зеленью (укропом либо петрушкой).

 

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