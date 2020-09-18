Узнала рецепт закуски из свёклы в итальянском ресторане. Готовлю много — съедается сразу же

Некоторое время я провела в Италии. Там я работала в одном ресторане, которых целая сеть. Закуску называют «Свекла по-Милански» и выглядит она очень ярко, как и вся Италия, а также имеет прекрасный вкус, хотя и проста на первый взгляд.

В ресторане готовили ее в любой сезон, поскольку все гости заведения обожали даже те, которые говорили, что не любят свеклу. Самое интересное, что в рецепте нет каких-то необычных и дорогостоящих продуктов – все стандартное и простое. Главное – это не переборщить со специями, а так все легко и быстро.

Один кг свеклы;

200 г красного лука;

5 г гранулированного чеснока;

3 г белого перца;

Половинка лимона;

Соль в зависимости от вкуса.

Сварите свеклу до состояния «аль денте». После того, как остынет, очистите от кожицы и порежьте на тонкие ломтики, толщина которых будет около 3-4 миллиметров. Переложите на плоскую тарелку.

Посолите, поперчите и посыпьте чесноком.

Возьмите силиконовую кисточку, обмакните в масло и смажьте ломтики свеклы. Можно это сделать и руками.

Лук нарежьте в виде тонкой соломки либо колец и выложите на свеклу, слегка прижимая пальцами к овощу.

Сбрызните соком лимона равномерно все овощи.

Поместите свеклу на полчаса в холодильную камеру, чтобы она пропиталась всеми ароматами.

Перед тем, как подать закуску, посыпьте ее рубленной зеленью (укропом либо петрушкой).