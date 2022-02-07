Слоеный салат с СЕЛЕДКОЙ. Новый салат, если надоела «Шуба»

Ингредиенты:

1 сельдь

50 гр. грецких орешков

200 гр. шампиньонов

100 гр. сыра

1 морковь

1 луковица

пучок зеленого лука

майонез

соль по скусу

Приготовление:

Грибы нашинкуйте мелко, лук измельчите, обжарьте на сковороде и остудите. Сельдь разделите на части, удалите кости и чешую. Сыр натрите на терке, морковь отварите и натрите на терке.

Собираем салат. Он будет слоеным. Первый слой сельдь, смешанная с орехами и майонезом. Второй — тертый на терке сыр, слой смажьте майонезом.

Третий слой — отварная морковь на терке и снова смажьте слой майонезом. Следующий слой — грибы и лук. Последний слой — нашинкованный зеленый лук.

Дайте салату пропитаться около 2-3 часов и подавайте к столу.