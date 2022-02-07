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Слоеный салат с СЕЛЕДКОЙ. Новый салат, если надоела «Шуба»

Слоеный салат с СЕЛЕДКОЙ. Новый салат, если надоела «Шуба»

Ингредиенты:

  • 1 сельдь
  • 50 гр. грецких орешков
  • 200 гр. шампиньонов
  • 100 гр. сыра
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • пучок зеленого лука
  • майонез
  • соль по скусу

Приготовление:

Грибы нашинкуйте  мелко, лук измельчите, обжарьте на сковороде и остудите. Сельдь разделите на части, удалите кости и чешую. Сыр натрите на терке, морковь отварите и натрите на терке.

Собираем салат. Он будет слоеным. Первый слой сельдь, смешанная с орехами и майонезом. Второй — тертый на терке сыр, слой смажьте майонезом.

Третий слой — отварная морковь на терке и снова смажьте слой майонезом. Следующий слой — грибы и лук. Последний слой — нашинкованный зеленый лук.

Дайте салату пропитаться около 2-3 часов и подавайте к столу.

Слоеный салат с СЕЛЕДКОЙ. Новый салат, если надоела «Шуба»

 

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