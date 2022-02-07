Слоеный салат с СЕЛЕДКОЙ. Новый салат, если надоела «Шуба»

Ингредиенты:
- 1 сельдь
- 50 гр. грецких орешков
- 200 гр. шампиньонов
- 100 гр. сыра
- 1 морковь
- 1 луковица
- пучок зеленого лука
- майонез
- соль по скусу
Приготовление:
Грибы нашинкуйте мелко, лук измельчите, обжарьте на сковороде и остудите. Сельдь разделите на части, удалите кости и чешую. Сыр натрите на терке, морковь отварите и натрите на терке.
Собираем салат. Он будет слоеным. Первый слой сельдь, смешанная с орехами и майонезом. Второй — тертый на терке сыр, слой смажьте майонезом.
Третий слой — отварная морковь на терке и снова смажьте слой майонезом. Следующий слой — грибы и лук. Последний слой — нашинкованный зеленый лук.
Дайте салату пропитаться около 2-3 часов и подавайте к столу.
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