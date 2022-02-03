Так курицу готовит моя мама, когда мы приходим к ней в гости, это ее фирменное блюдо: вкусная и очень сочная КУРИЦА «Арабьятта»

Ингредиенты:
- 1 кг. куриных ножек
- 1 банка помидоров в собственном соку
- 1 ст.л. оливкового масла
- 1 красная луковица
- 1 болгарский перец
- соль по вкусу
- 150 мл. белого вина
- 4 зуб. чеснока
- 200 мл. куриного бульона
- 1 ч.л. сушеного орегано
Приготовление:
Курицу промойте. На сковороду налейте масло, выложите курицу и обжарьте до золотистой корочки. Это примерно по 3 минуты с каждой стороны. Курица будет еще не готова.
Уберите мясо и на сковороду выложите порезанный лук, перец полосками. Тушите под крышкой около 5 минут. Затем добавьте все специи и соль, томатную пасту вместе с соком и вино, куриный бульон.
Тушите массу под крышкой до тех пор, пока не выпарится большая часть жидкости. Курицу переложите в форму для запекания и залейте овощной смесью вместе с жидкостью
Запекайте курицу с овощами в духовке при 180 градусах около 30 минут. За это время курочка станет мягкой и сочной, лишняя жидкость испарится.
Свежие комментарии