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Так курицу готовит моя мама, когда мы приходим к ней в гости, это ее фирменное блюдо: вкусная и очень сочная КУРИЦА «Арабьятта»

Так курицу готовит моя мама, когда мы приходим к ней в гости, это ее фирменное блюдо: вкусная и очень сочная КУРИЦА «Арабьятта»

Ингредиенты:

  • 1 кг. куриных ножек
  • 1 банка помидоров в собственном соку
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • 1 красная луковица
  • 1 болгарский перец
  • соль по вкусу
  • 150 мл. белого вина
  • 4 зуб. чеснока
  • 200 мл. куриного бульона
  • 1 ч.л. сушеного орегано

Приготовление:

Курицу промойте. На сковороду налейте масло, выложите курицу и обжарьте до золотистой корочки. Это примерно по 3 минуты с каждой стороны. Курица будет еще не готова.

Уберите мясо и на сковороду выложите порезанный лук, перец полосками. Тушите под крышкой около 5 минут. Затем добавьте все специи и соль, томатную пасту вместе с соком и вино, куриный бульон.

Тушите массу под крышкой до тех пор, пока не выпарится большая часть жидкости. Курицу переложите в форму для запекания и залейте овощной смесью вместе с жидкостью

Запекайте курицу с овощами в духовке при 180 градусах около 30 минут. За это время курочка станет мягкой и сочной, лишняя жидкость испарится.

Так курицу готовит моя мама, когда мы приходим к ней в гости, это ее фирменное блюдо: вкусная и очень сочная КУРИЦА «Арабьятта»

 

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