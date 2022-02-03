Так курицу готовит моя мама, когда мы приходим к ней в гости, это ее фирменное блюдо: вкусная и очень сочная КУРИЦА «Арабьятта»

Ингредиенты:

1 кг. куриных ножек

1 банка помидоров в собственном соку

1 ст.л. оливкового масла

1 красная луковица

1 болгарский перец

соль по вкусу

150 мл. белого вина

4 зуб. чеснока

200 мл. куриного бульона

1 ч.л. сушеного орегано

Приготовление:

Курицу промойте. На сковороду налейте масло, выложите курицу и обжарьте до золотистой корочки. Это примерно по 3 минуты с каждой стороны. Курица будет еще не готова.

Уберите мясо и на сковороду выложите порезанный лук, перец полосками. Тушите под крышкой около 5 минут. Затем добавьте все специи и соль, томатную пасту вместе с соком и вино, куриный бульон.

Тушите массу под крышкой до тех пор, пока не выпарится большая часть жидкости. Курицу переложите в форму для запекания и залейте овощной смесью вместе с жидкостью

Запекайте курицу с овощами в духовке при 180 градусах около 30 минут. За это время курочка станет мягкой и сочной, лишняя жидкость испарится.